Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ответ на заявление помощника секретаря Совбеза РФ относительно так называемой "десатанизации" дал понять, что Украина имеет замечательных экзорцистов в виде ВСУ. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам секретаря СНБО, в Украине есть замечательные экзорцисты с большой практикой и опытом. "Путинский совбез – это 13 членов, та самая "чертовая дюжина". И кому здесь нужна "десатанизация"? Но у нас есть отличные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!"

Отметим, ранее 25 октября помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что в Украине стоит провести "десатанизацию". По его словам, наша страна превратилась в "тоталитарную гиперсекту", где граждане отказались от православных ценностей.

Ранее мы сообщали, что в эфире всеукраинского телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории нашей страны вообще, как элемент вражеской пропаганды и промывания мозгов украинского населения. А кто против – пускай идет на российские болота и квакает на русском языке там. По словам чиновника, в Украине обязательными должны быть украинский и английский языки.

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