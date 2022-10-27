Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.
"Теперь переносимся на Херсонское. Там меняется (обстановка - ред.) в неприятную сторону. Около шести БТГ переброшено туда дополнительно. Всего их уже там под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую сломать будет очень тяжело. Это непростая история", - сообщил Арестович.
По его словам, оккупанты на Херсонском направлении готовят контратаки.
«С другой стороны, наша артиллерия не упускает возможности попасть по такому скоплению врага», - пояснил представитель ОП.
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Также Арестович пояснил, что оккупанты продолжают снабжать Херсонское направление.
«Мосты работают, переправы, которые на день разбираются, на ночь устанавливаются, которые массированно прикрываются ПВО с левого берега. Они проявляют завидную волю и проводят системные мероприятия, позволяющие им удерживать плацдарм…», - рассказал Арестович, добавив, что у врага там теперь «кадровый костяк», который был на Запорожском направлении.
«Часть оттуда была переброшена сюда», - пояснил Арестоввич.
Бойцам ВСУ, добавил Арестович, по-прежнему не хватает вооружения и военной техники, чтобы решить эту проблему.
«Потому что партнеры поставляют планово, а не под наши нужды», - сообщил советник ОП.
В то же время Арестович уверен, что у оккупантов нет перспектив удержания Херсонщины.
«30 БТГ означает, что мы сейчас не возьмем Херсон. Но перспективы защиты у российской армии нет. И они об этом прекрасно знают. Поэтому и хотят сторговаться с нами, чтобы мы им оставили и не пришлось за него воевать, из него в спешке отступать», - считает Арестович.
Напомним, был назван колоссальный уровень потерь врага под Бахмутом.
Также сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.
Кроме того, Politeka.net писала, что в России взорвали железную дорогу.