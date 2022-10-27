Минувшей ночью в оккупированном Шахтерске в результате пожара на железнодорожной станции взорвались резервуары с топливом.

Как сообщали в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, взрыв произошел из-за пьяных работников станции.

«В результате неосторожного обращения с электросварочными приборами работниками станции, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел взрыв топливных цистерн оккупантов, которые были предназначены для заправки техники всего донецкого группировки войск", - сообщали в СтратКоме.

По словам местных, взрыв был такой силы, что от взрывной волны дрожали многоэтажные дома.

Тем временем в Сети уже появились кадры с последствиями огненного ЧП. Как можно увидеть, цистерны стоят черные, а рельсы поплавились. Из уцелевших емкостей выливается топливо.

«Состав с топливом провел референдум и присоединился к украинской земле», «Жаль не весь состав накрыли, там еще цистерн 20 осталось», «Перестаньте вы уже курить где попало!», «Отрицательно потух», «ДРГ работают», - комментируют в Сети пожар в Шахтерске.

Напомним, американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

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