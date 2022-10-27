Глава Китая Си Цзиньпин после своего переизбрания сделал важное заявление об отношениях между КНР и США.

Таким ообразом Цзиньпин, судя по всему, дал миру сигнал на чьей он стороне.

Так, Цзиньпин заявил, что Пекин "готов работать" с Вашингтоном, чтобы "найти способы поладить на благо обеих сторон".

Заявление китайского руководителя на мероприятии Национального комитета по американо-китайским отношениям приводит госагентство КНР Синьхуа.

"Китай и США должны укреплять связь и сотрудничество, чтобы помочь обеспечить стабильность в мире", — отметил Си.

Лидер Китая также подчеркнул, что Пекин готов искать "правильный способ ладить друг с другом в новую эпоху на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, что принесет пользу не только двум странам, но и всему миру".

Добавим, ранее американский президент Джо Байден на встрече со своими военными советниками заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем и что Си знает об этом.

"Мы не ищем конфликта с ними", - заверил Байден.

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.