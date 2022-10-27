При развитии позитивного сценария, украинская армия может зайти в оккупированный Крым уже к Новому Году.

Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж в интервью «Obozrevatel».

По словам генерала, сейчас ВСУ освобождают украинские территории на нескольких направлениях, и в перспективе ближайших недель или месяца – освобождение Херсона, юга страны.

«Далее освобождение Луганской и в перспективе – Донецкой области. Это те задачи, которые входят в третий этап освободительной операции», - сообщил Маломуж, добавив, что успехи украинских защитников будут зависеть от того, насколько удастся сгенерировать силы и средства, технику и вооружения.

Маломуж подчеркнул, что также важно, насколько ВСУ смогут нейтрализовать резервы противника, которые идут через Крым и из Донецкого региона в Запорожскую и Херсонскую области. Позитивный сценарий, по словам генерала, обеспечивал бы к Новому году освобождение не только юга и востока страны, но и заход в Крым.

В то же время нельзя недооценивать противника, убежден Маломуж.

«Необходимо помнить, что он наращивает ресурсы, особенно за счет наемников – вагнеровцев, кадыровцев и других мобилизованных, и подтягивает резервы на юг. Причем это не только необстрелянные мобилизованные, которые не имеют опыта и часто бегут. Постепенно идет подготовка запасников на более чем 80 пунктах подготовки в России. Конечно, они будут более эффективны на фронте», - рассказал генерал армии, добавив, что «их будет много».

Поэтому, по словам собеседника журналистов, освобождение территорий может затянуться на полгода и больше.

"Но к такому сценарию надо готовиться, готовить силы и средства, прежде всего предоставляемые нам союзниками, а также создавать мощную систему ПВО, чтобы защитить наши города и инфраструктуру", - добавил Маломуж.

Добавим, тем временем стало известно, что россияне завозят в Херсон недавно мобилизованных. Захватчики готовятся к уличным боям.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданова в комментарии CNN.

"Россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо", — сказал генерал-майор.

Напомним, американский генерал спрогнозировал ход событий на фронте в ближайшие месяцы.

Также сообщалось о неприятном изменении обстановки на Херсонщине.

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