Через две недели должен заработать новый пункт пропуска на украинско-румынской границе – "Красноильск – Викову-де-Сус". Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Красноильск – это долгострой. Работы здесь начались еще в 2015 году, через год приостановились, и последние шесть лет строительство было почти заморожено", - пояснил он.

По словам Найема, переговоры об открытии пункта пропуска с румынской стороной были возобновлены только летом этого года.

"Сегодня на пункте пропуска установили баннеры "Добро пожаловать в Украину". Это финал реконструкции. Остались небольшие работы по подключению коммуникаций и обустройство рабочих мест для коллег из таможни и пограничной службы. Мы свою работу почти закончили, ждем завершения работ от румынских коллег, которым еще нужно время для обустройства дороги и инфраструктуры со своей стороны", - рассказал заместитель министра.

Сообщается, что пункт пропуска заработает поэтапно. Сначала будет открыт проезд для легкового автотранспорта, впоследствии поедет пустой грузовой транспорт, а в перспективе Красноильск должен стать полноценным грузовым пунктом пропуска. Открытие пункта пропуска должно разгрузить действующий пункт пропуска "Порубне – Сирет", где сейчас наблюдаются большие очереди из-за активного потока грузовиков в румынские порты.

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