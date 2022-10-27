По словам жителей, ключи от "новых домов" оккупанты раздают только "своим".
"Когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", - говорят жители многострадального города.
По словам советника мэра Петра Андрющенко, помимо всего прочего, в городе растет смертность.
«Мариуполь. Кладбище. Смертность растет. Кладбище расползается. Из-за отустности у большинства умерших пожилых людей близких и родных растет количество безымянных могил», - сообщил Андрющенко, опубликовав страшные кадры с безымянными могилами, которых очень много.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
«Пластами накладывают»: назван колоссальный уровень потерь оккупантов под Бахмутом
Жена продюсера "Квартал 95" назвала украинскую актрису, которая ее разочаровала: "Выставляла фото с красной дорожки в рф"
Кондратюк впомнил о зарубах с истеричкой Соседовым: "Он просто фанат Советского союза..."
"Разочарование граничит со страхом": Путин в отчаянии сделал свою последнюю ставку
В комментариях к видео пользователи соцсетей отмечают, что это и есть геноцид и пишут, что никогда не простят россиянам того, что они делают и продолжают делать с украинским народом.
«Выродки», «Вот вам и русский мир! А сколько еще пропаших без вести, похищенных», «Будьте вы прокляты», «Освободили…», «Это не номера людей на табличках, а номера протоколов. Под каждой может быть не один человек, а несколько», «Надеемся на скорейший бумеранг и кладбище из мобилизованных. Не подавитесь, так называемые хорошие русские», «И это лишь одно место, три тысячи…», «Мы отомстим», «И это все мирные жители…», "Женщина, которая в подвалах Мариуполя сидела под российскими бомбами, рассказывала, что пожилые "совки" даже там твердили, что все правильно Россия делает, и умирали с криком "путинпамаги!". Не знаю, записывать ли таких в жертвы?", "Кремлевские твари ответят", "Вот и пришел русский мир".
Добавим, по разным оценкам, в Мариуполе погибли от 20 до 50 тысяч местных жителей.
Напомним, защитник с Азовстали рассказал, почему пал Мариуполь.
Также сообщалось, что семья украинского певца оказалась под обстрелами в Мариуполе, спаслись не все.
Кроме того, Politeka.net писала о беде с героем обороны Мариуполя.