Для военнослужащих до конца года предусмотрены средства на выплату ежемесячного денежного довольствия. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"До конца года предусмотрены необходимые средства на выплату ежемесячного денежного довольствия для военнослужащих", - сообщила Маляр.

Она отметила, что сегодня за месяц выплачивается денежное довольствие на ту сумму, которая до полномасштабного вторжения россии предусматривалась на год.

"Сейчас продолжаются необходимые процедуры после принятия изменений в Государственный бюджет на 2022 год, и по окончании этих процедур все наши военнослужащие получат выплаты в полном объеме. Эти деньги бюджетом предусмотрены", — заверила замминистра.

Отметим, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что возможные задержки денежных выплат военным будут минимальными. "В прошлый раз я предупреждала о возможных задержках с выплатами, но если они и будут, то будут минимальны, это считанные дни. Мы делаем все, чтобы наши военные не почувствовали эти изменения. Военные получат денежные выплаты в полном объеме", - сказала Маляр. Она напомнила, что Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, от которых зависит финансирование денежного довольствия военнослужащих.

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