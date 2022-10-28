Так, информацию прокомментировал советник Офиса президента Алексей Арестович.
По словам Арестоввича, есть вероятность того, что кто-то из афганцев действительно согласится, но суть в том, что россия, еще 30 лет назад подавляющая Афганистан военной мощью, теперь просит о помощи.
В традиционном разговоре с Марком Фейгиным Арестович также подчеркнул, что у россии нет квалифицированной пехоты, поэтому сейчас идет скупка наемников.
Однако, по его словам, ракете HIMARS все равно в кого лететь, а у украинских бойцов мотивация намного ввыше, чем у какого-либо наемника. Также Арестович напомнил, что с украинской стороны речь не только о военных, но и о Нацгвардии, Госпогранслужбе и Нацполции.
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«Все силы обороны наши намного мотивирование, чем любой наемник, который приехал сюда. Потому что бьемся за выживание, за дом. Наш солдат понимает, что, если он проиграет, то у него за спиной жена и дети. А афганские моджахеды за что будут воевать в Украине?" – задался вопросом Арестович.
Таким образом, успехи у афганских наемников возможны, но они будут непродолжительными.
«Локальные успехи возможны, привезут их 1000 человек, они возьмут какое-то село. После чего по этому селу отработают HIMARS и на этом все закнчится», - уверен Арестович.
Напомним, издание Foreign Policy ранее сообщило, что члены элитного Корпуса коммандос Национальной армии Афганистана начали получать в мессенджерах WhatsApp и Signal предложения присоединиться к армии рф для войны в Украине.
Сообщения о такого рода предложениях вызвали беспокойство в бывших военных кругах и кругах службы безопасности Афганистана.
Общая численность афганских коммандос составляет 20-30 тысяч человек.
Также напомним, что освобождение украинских территорий может затянуться.
Также сообщалось о неприятном изменении обстановки на Херсонщине.
Кроме того, Politeka.net писала о колоссальных потерях врага под Бахмутом.