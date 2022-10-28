Об этом в интервью «Фактам» рассказала 35-летняя старший боевой медик Ирина Стогний из Винницкой области, которая провела в плену рашистов шесть месяцев.
По словам Стогний с 10 на 11 апреля у украинских защитников, державших оборону Мариуполя, должен был быть прорыв вместе с другими бригадами и гражданскими.
«Мы создали колонну, но ее разбил вражеский самолет. Потому вернулись обратно в бункер. Ночью 12 апреля решили попытаться так сделать снова, однако разделились на небольшие группы, чтобы быть менее заметными. Днем отдыхали, а ночью продолжали выход…», - рассказала медик.
Стогний вспоминает, что в момент выхода были раненые и убитые. Так, в результате обстрела «Градами» одной из украинских военных буквально оторвало голову. Ирине пришлось доставать ее тело. У погибшей женщины осталось двое детей.
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«Немногие знают, но во время прорыва нас сдали местные жители Мариуполя. Это те, которым мы помогали медикаментами и продуктами, и они в глаза утверждали, что гордятся нами. А потом быстро «переобулись» и целовали сапоги оккупантов, называя нас «фашистами», «националистами»», - рассказала Ирина.
Из Мариуполя рашисты вывезли 850 пленников автобусом в Еленовку.
«Потом перевезли в Таганрог и там начался ад», - вспоминает Стогний.
Над пленниками издевались, не разбирая, женщина это или мужчина. Били током, обливали кипятком, заламывали руки, избивали ногами и, подвешивая за руки, отправляли в котельную, которую до этого разжигали.
Напомним, в Мариуполе разростается кладбище с безымянными могилами.
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Также сообщалось, что семья украинского певца оказалась под обстрелами в Мариуполе, спаслись не все.