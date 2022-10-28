Российские захватчики на юге разрабатывают несколько разных сценариев, но ВСУ готовы к любому из них.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Так, по ее словам, оккупантов на юге очень много, поэтому они «могут расслаиваться, как говорится, на несколько эпизодов».

"Так и происходит, что они могут оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега – это тоже довольно красноречиво. То, что они пытаются вложить в сознание остающихся там и мирового сообщества, подготовку к уличным боям - это также одна из характеристик их поведения, их дальнейшей операции, дальнейшего развития событий", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, рашисты, вероятно, получили приказ держать Херсон «до последнего».

«Мы отдаем себе отчет, что такая тройная угроза их неудачи – после «Москвы» и Змеиного еще и Херсон – это будет критический переломный момент для империи. По всей вероятности, они получили задачу держаться до последнего. Есть рубежи обороны, есть попытки обустроить определенную линию, на которой будут ждать первые прорывные силы, и есть обустройство позиций на левом берегу», – рассказала представитель Сил обороны юга Украины.

В то же время Силы охраны и обороны Юга готовы ко всему, в том числе и к провокациям.

«То, что они пытались винить ВСУ, заранее, то в подрыве ГЭС, то в подрыве "грязной бомбы". То есть они постоянно какие-то инсинуации пытаются вбрасывать, для того, чтобы создать это отвлечение от настоящих процессов», - подчеркнула Гуменюк, добавив, что украинские защитники пристально следят за врагом и видят все происходящее.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что так называемая "эвакуация" с временно занятой территории Херсонской области продолжается.

Так, особое внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, "национализированных" предприятий. Например, из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в Скадовск и Геническ.

«В то же время отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории», - рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что россияне не убегают из Херсона.

По словам президента, российские войска не покидают Херсон, все наиболее боеспособные оккупационные подразделения остаются на месте.

«Они не готовы покинуть Херсон. Но знают: если мы добьемся успеха, они не смогут выйти. Это окружение, да. Россияне знают об этой проблеме и опасности», – сказал Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Также сообщалось, что освобождение украинских территорий может затянуться.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация в Херсонской области неприятно меняется.

Также напомним, что украинским защитникам в Мариуполе оккупантам сдали местные жители.