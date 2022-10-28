В Архангельской области контрактник наехал на колонну срочников. Об этом сообщает Baza.

ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный. Уже подтверждена гибель двух человек, ещё 11 военнослужащих пострадали.

"Военный «КАМАЗ», которым управлял 22-летний Исрапил, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы. Один человек погиб сразу, ещё один скончался позже, в больнице. Кроме них в аварии пострадали еще 11 человек — всех их доставили в больницу Минобороны с различными травмами", — сказано в сообщении.

Что именно послужило причиной аварии пока не известно.

Ранее сообщалось о стрельбе на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. ЧП произошло 15 октября. Тогда погибли по меньшей мере 11 человек, еще 15 госпитализировали с ранениями разной тяжести.

В минобороны рф тогда заявили, что во время занятия по огневой подготовке с «добровольцами», которых готовятся бросить на войну против Украины, «террористы» обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. Двое из тех, кто начал стрельбу, были убиты ответным огнем.

Также сообщалось, что освобождение украинских территорий может затянуться.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация в Херсонской области неприятно меняется.

Также напомним, что украинских защитников в Мариуполе оккупантам сдали местные жители.