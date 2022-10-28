В Киеве готовят новые графики веерных отключений, и они точно не будут лучше тех, которые уже действуют.

Да, сидеть без света жителям столицы придется до шести часов.

Об этом предупредил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет Суспільне.

Так, по его словам, графики «не будут приятными».

«Сразу предупреждаю, потому что количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, должно быть увеличено. Другого выхода сейчас к восстановлению инфраструктуры нет», - сказал Старух, добавив, что отключать электроэнергию будут больше чем на 4 часа.

Речь идет об ограничении электроснабжения до 6 часов. Также Старух отметил, что специалисты постараются делать так, чтобы свет выключался чаще, но на меньший промежуток времени.

«С этим есть также определенные технические сложности – в Киеве десятки тысяч домов и их выключить и включить назад тоже большая работа», – пояснил представитель ДТЭК.

Новые графики будут подготовлены в течение одного-двух дней.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне разрушили 30% электростанций Украины

"Еще один вид российских террористических атак: нацеленность на украинскую энергетику и объекты критической инфраструктуры. С 10 октября было разрушено 30% электростанций Украины, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Не осталось места для переговоров с режимом Путина", - подчеркивал президент.

Напомним, ранее сообщалось, почему графики отключений не совпадают.

Кроме того, Politeka.net писала, что электроэнергию не будут выключать в домах, в которых расположены объекты критической инфраструктуры.

Также сообщалось, как правильно использовать электроприборы после обстрелов.

В своем новом обращении президент Зеленский заверил, что украинцы несокрушимы и новые обстрелы их не запугают.