Мобилизованные из рф жалуются родственникам на издевательства командиров.

По данным Информационного Сопротивления, оккупанты, находящиеся на Донецком направлении, в разговорах с близкими жалуются на дефицит оружия и боеприпасов. «Закончились патроны и подвоза нет, в полях миномет стреляет, слышны только прилеты», - говорит рашист.

Добавляет, что есть приказ – «взять Лиман», но с воздуха поддержки нет, из оружия – гранатомет, автоматы, пулеметы, и неисправные гаубицы.

Также в разговоре он также упомянул, что накануне на передовой были зеки, которых разбили, и сейчас на передовой находятся их подразделение.

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.