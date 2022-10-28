Американские зенитно-ракетные комплексы HAWK помогут Украине борься против иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Forbes.

Испания уже пообещала 4 пусковые установки. Также Штаты готовиться передать HAWK из своих запасов.

"Стареющий ветеран", который должен выйти на пенсию, теперь может помочь Украине. Это может быть именно тем решением, которое нужно сейчас в ВСУ. HAWK — это аббревиатура Homing All-the-Way-Killer. Комплекс использовался в США с 1960 года до прихода более мощного и дорогого ЗРК Patriot в 1994 году.

На данний момент модернизированные HAWK остается на вооружении более десяти стран. Ракета комплекса способна лететь со скоростью свыше 2,5 Маха (около 3000 км/ч). Она способна поражать цели на малой и большой высоте до 40 км. Он не имеет сложных систем наведения и способности преодолевать помехи, которые создают современные ракеты.

Но целью для комплекса будут иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые не создают никаких помех и не способны уклоняться. Основная проблема с дронами-камикадзе в том, что для их сбития используют дорогие ракеты, которых в украинской армии не безграничное количество.

Для сравнения одна ракета NASAMS стоит около 1,2 млн долларов, а стоимость БПЛА составляет около 20 тысяч долларов. К комплексам HAWK есть свыше 27 000 ракет. Не все пригодны к эксплуатации, и не все модернизированы. Однако этого все равно может оказаться достаточно на фоне заказанных 2400 дронов Shahed.

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