Россия на заседании Совбеза ООН начала рассказывать о «боевых комарах США», зараженных опасными вирусами, которые якобы планируется сбрасывать на военных из «запатентованного дрона».

Этот бред действительно рассказывал членам Совбеза ООН постпред рф Василий Небензя, сообщает российское пропагандистское издание «НТВ».

За последние три дня россия уже в третий раз собирает Совбез ООН – на этот раз они пытались рассказывать об «украинских биолабораториях», где якобы ведутся опыты в военных целях.

Постпред россии рассказывал об «опасных птицах и летучих мышах», но больше всего внимания привлек к себе бред о «боевых комарах».

«В соответствии с описанием такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний.

В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего „заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника“», - заявил неадекватный Небензя на заседании Совбеза ООН.

Напомним, стали известны обстоятельства убийства молодого военного посреди дня в Киеве.

Кроме того, сообщалось, что экс-разведчик рассказал о переломе в войне.

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