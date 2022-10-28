Служба безопасности Украины задержала в Николаеве российскую агентку, которая собирала разведывательные данные о Силах обороны ВСУ в прифронтовых районах и передавала их врагу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленница собирала в южных прифронтовых районах Украины данные о местах базирования и перемещения Сил обороны ВСУ, в частности, движение военной техники, места дислокации украинских самолетов. Кроме того, она указывала на координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических, которые агрессоры использовали для наведения своих ракет и дронов.

Сотрудники СБУ заранее сработали и задержали агента в момент передачи разведывательной информации. Таким образом они предотвратили воздушные атаки врага в южных районах.

Задержанная сообщила о подозрении за совершенное ею преступление. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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