Служба безопасности Украины задержала в Николаеве российскую агентку, которая собирала разведывательные данные о Силах обороны ВСУ в прифронтовых районах и передавала их врагу.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Злоумышленница собирала в южных прифронтовых районах Украины данные о местах базирования и перемещения Сил обороны ВСУ, в частности, движение военной техники, места дислокации украинских самолетов. Кроме того, она указывала на координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических, которые агрессоры использовали для наведения своих ракет и дронов.
Сотрудники СБУ заранее сработали и задержали агента в момент передачи разведывательной информации. Таким образом они предотвратили воздушные атаки врага в южных районах.
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