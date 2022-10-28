На фронатх Луганской области происходят удивительные вещи.

Об этом сообщает военный аналитик Александр Коваленко:

"В районе Кременной подразделение 488 мотострелкового полка из состава 144-й мотострелковой дивизии 20 ОВА ЗВО оказалось в очень интересном положении.

Но интересно другое. Знаете как в РОВ решили помочь своим побратимам выйти из этого интересного положения?

Они стали наносить артиллерийские и миномётные удары по их же позициям. То есть, в надежде нанести удары по позициям ВСУ, поставившим это подразделение в интересное положение, они же его и помогают ВСУ уничтожить. Российская армия как она есть...

Кроме того, в районе Кременной 3 МСБ 488-й МСП пришла большая радость – прислали частично мобилизованных для компенсации потерь и восстановления боеспособности по личному составу.

Знаете чем для этого подразделения закончилась радость? Нет, их не перекрошили ВСУ в тот же день.

Они попросту отказались выдвигаться на позиции по линии соприкосновения. То есть, чмобики, которыми заткнули дыры в подразделениях утративших боеспособность, не хотят идти воевать. Мотивация!

В общем, в ближайшее время их отправят на подвал. Вот такое пополнение".

Также сообщалось, что освобождение украинских территорий может затянуться.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация в Херсонской области неприятно меняется.

Также напомним, что украинским защитникам в Мариуполе оккупантам сдали местные жители.