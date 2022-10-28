Германия после приезда в Украину президента Франко-Вальтера Штайнмайера изменила свою риторику по поводу войны в нашем государстве.

Об этом в интервью ТСН рассказал политический эксперт Дмитрий Васильев.

“Германия всегда пыталась не давать Украине оружие, а если давать – то дозировано. Мы видели, как со временем трансформировалось мнение немцев. Сейчас происходит квинтэссенция этого трансформирования – и именно после визита Штайнмайера в Украину.

Теперь же, когда он приехал и побывал в бомбоубежище во время воздушной тревоги, увидел все ужасы своими глазами. Он сказал, что "теперь мы должны поддерживать украинцев, сколько это возможно", - рассказал Васильев.

Также он добавил, что именно Штайнмайер сыграл огромную роль в "Минске-1" и "Минске-2". Однако сейчас он сменил риторику и предложил немцам смотреть на события, как на них смотрят и переживают их украинцы.

Напомним, был назван колоссальный уровень потерь врага под Бахмутом.

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