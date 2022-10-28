За 7 месяцев полномасштабной войны против Украины из Белоруси вывезли в Россию более 65 000 тонн боеприпасов.

Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

"Канал @belzhd_live опубликовал данные о количестве вывезенных боеприпасов из Белоруссии в РФ с марта по сентябрь 2022 года.

Из них следует, что за 7 месяцев из Беларуси в РФ режим Лукашенко передал железной дорогой 65 089 тонн боеприпасов (это 1940 вагонов)».

Отмечается, что максимум было вывезено в апреле 2022 года – 22 534 тонн (689 вагонов) в месяц.

Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Ричицы, Хойников и Калинковичей. Затем последовал небольшой спад, и с июля темпы вывоза снова пошли вверх.

Боеприпасы для вывоза в РФ загружали на следующих станциях Белорусской железной дороги (данные по погрузке за 7 месяцев).

Кроме боеприпасов, Белоруссия передает РФ также танки и другую технику.

Только за последние несколько недель было передано не менее 94 танка Т-72А и 36-44 Урала.

Напомним, коллаборантка вышла встречать СБУ в желто-голубом свитере.

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