Вскоре планируется завершение обучения по программе подготовки на системах ПВО типа NASAMS.

Об этом во время брифинга в Пентагоне заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

После этого украинские военные специалисты смогут использовать систему для защиты неба над Украиной.

«Программа обучения на этих системах продолжается и как только она завершится, системы будут готовы к отправке в Украину. Мы ожидаем, что программа обучения будет завершена в ближайшее время», – подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, американский генерал спрогнозировал ход событий на фронте в ближайшие месяцы.

Также сообщалось о неприятном изменении обстановки на Херсонщине.

Кроме того, Politeka.net писала о колоссальных потерях врага под Бахмутом.