Вскоре планируется завершение обучения по программе подготовки на системах ПВО типа NASAMS.
Об этом во время брифинга в Пентагоне заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх.
После этого украинские военные специалисты смогут использовать систему для защиты неба над Украиной.
«Программа обучения на этих системах продолжается и как только она завершится, системы будут готовы к отправке в Украину. Мы ожидаем, что программа обучения будет завершена в ближайшее время», – подчеркнули в Пентагоне.
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Напомним, американский генерал спрогнозировал ход событий на фронте в ближайшие месяцы.
Также сообщалось о неприятном изменении обстановки на Херсонщине.
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