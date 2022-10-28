В Днепропетровской области подросток украл у отца погибшего солдата более миллиона гривен, который тот получил в качестве компенсации за смерть сына на войне.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

16-летний парень помогал мужчине по хозяйству и знал, что получил выплату за смерть сына. Воспользовавшись телефоном мужчины, несовершеннолетний преступник перечислил 1 миллион 300 тысяч гривен на свой банковский счет и счет своего брата.

58-летний мужчина заметил исчезновение денег со счета не сразу. За эти деньги юноша успел купить себе машину, бытовую технику и другие вещи, но всю сумму не потратил.

Правоохранители наложили арест на счета подростка, а также изъяли у него вещи, которые он купил за украденные деньги. Парню грозит от 3 до 8 лет заключения.

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