Вероятно, Путин не решится поехать на саммит G20 в Индонезии, хотя говорил, что еще "подумает". Однако на это указывает тот факт, что российский диктатор публично возмутился из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Свое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Так, по словам политтехнолога, Путин упомянул иранского генерала Сулеймани более чем через 2 года после его смерти. Сулейман считает главным архитектором войны в Сирии. Говорят, именно он убедил Россию вмешаться в нее, что изменило расклад сил внутри страны.

"Путина возмутило то, что якобы Сулеймани в качестве "государственного деятеля" был убит на территории третьей страны. Однако его это разозлило почему-то только сейчас", – заметил Шейтельман.

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"Это именно те две причины, почему он не поедет на G20. Особенно после того, как Латвия, Эстония и Польша признали Россию страной-спонсором терроризма. Он понимает, что Блинкен тоже это может сделать на саммите и попросить выдать им Путина", – отметил Шейтельман.

Приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани лично отдал тогдашний президент США Дональд Трамп . В ночь на 3 января 2020 г. Соединенные Штаты нанесли ракетный удар в Багдаде , которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

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Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.