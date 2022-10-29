Американский певец и композитор Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице музыканта в Facebook.

Льюис получил известность в конце 1950-х годов благодаря таким хитам как «Whole Lotta Shakin' Goin' On» и «Great Balls of Fire». Тогда же его карьера чуть не разрушилась: пресса узнала, что артист, которому на тот момент было больше 20 лет и который уже был женат, собирается заключить брак со своей 13-летней двоюродной сестрой Мирой Гейл Браун. После этого скандала музыканту пришлось отменить тур по Великобритании и вернуться в США, а лейбл Sun Records отказался от сотрудничества с ним.

"Льюис, возможно, последняя настоящая, великая икона времен зарождения рок-н-ролла, чья смесь блюза, госпела, кантри, хонки-тонка и диких сценических выступлений так угрожала карьере молодого Элвиса Пресли, что заставляла его плакать, умер", – сказано в некрологе.

Джерри Ли Льюис был известен эксцентричным поведением: он поджигал пианино во время выступлений, однажды разбил голову микрофонной стойкой, протаранил ворота поместья "Грейсленд" Элвиса Пресли своим Rolls Royce, выстрелил из револьвера в стену своего офиса в Мемфисе и попал в грудь басисту, у него был миллионный долг перед налоговой службой США. Всего музыкант был женат семь раз и имел шестерых детей.

В последние годы артист страдал от многочисленных болезней и травм, "которые, как часто говорили врачи, должны были убить его десятилетия назад".

Напомним, знаменитая актриса ушла из жизни за день до юбилея.

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