Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока что не ощущает критический ущерб от позиции Венгрии, которая постоянно блокирует санкции ЕС против россии, напавшей на нашу страну. Пока Киев не будет менять свое отношение к официальному Будапешту.

Об этом украинский дипломат сказал в интервью ТСН. По его словам, чувствительные вещи для Украины в позиции Венгрии есть, однако это не критично. Если ситуация измениться в худшую сторону, тогда украинские власти будут принимать соответствующие решения.

"Пока что у премьера Виктора Орбана своя внутренняя политика. Он в нее играет, воюет за деньги Брюсселя, критикует Брюссель, это их дела. Все будет нормально", – заверил Кулеба.

Глава МИД считает, что правление Обрана "просто нужно переждать".

"Орбан – очень хитрый политик. Даже если он сожжет все мосты, то построит понтонную переправу. Венгрию надо просто переждать... Столько, сколько надо", – сказал он.

Кулеба добавил, что венгерские власти последовательно выступают за прекращение санкций, введенных Европейским Союзом против россии за ее полномасштабное вторжение в Украину. Будапешт утверждает, что экономические ограничения не работают и только вредят венграм.

Отметим, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию с нынешней стратегией поддержки НАТО. Также он предупредил о тяжелых последствиях войны для европейской экономики.

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