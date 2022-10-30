Полиция Барселоны задержала вандала, рисовавшего на местных исторических достопримечательностях Z-символику .

Как сообщили в полиции Каталонии , это был 57-летний гражданин Украины российского происхождения.

Кроме символа "Z", мужчина оставлял на постройках свастики и угрожающие тексты на русском языке.

Первые граффити его авторства заметили на исторических зданиях города более года назад – в сентябре 2021 года. Муж оставил отметки на Барселонском соборе и на здании, в котором расположено украинское общество "Джерело".

Затем исполненные в таком же стиле надписи и рисунки появились на других достопримечательностях города. Как выяснилось, вандал также фотографировал свои надписи и публиковал фото в соцсетях.

Новейшие граффити мужчина оставил 11 октября. Эти надписи уже содержали оскорбления и угрозы в адрес украинцев и россиян, которые не поддерживают агрессию РФ.

Вандал был задержан вечером в пятницу, 28 ноября. Выяснилось, что это 57-летний мужчина, который родился в России, но долгое время жил на Донбассе и является гражданином Украины.

Мужчине выдвинули обвинения в причинении вреда историческому наследию, угрозам и преступлению на почве ненависти. Суд отпустил его в залог.

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