Российские спецслужбы работают над свержением правительства Молдовы, сообщает The Washington Post. Но это не новость, утверждает Алина Раду, редактор Ziarul de Garda — молдавского издания, которое специализируется на журналистских расследованиях.

«Россия занималась всем этим на протяжении 30 лет в Молдове и, думаю, в Украине, Грузии и других постсоветских странах. Конечно, после начала войны, которую Россия начала в Украине, они, конечно же, хотят, чтобы в Молдове пошли дела плохо, потому что это может дать им какой-то шанс или возможность окружить Украину с нашей стороны», — рассказала Раду.

За последние пять недель, продолжила редактор, в Кишиневе состоялось много протестов, в которых участвуют очень агрессивные люди. Они, по ее словам, выходят с лозунгами, которые призывают к устранению от власти президента Майи Санду, с целью того, чтобы Россия поставляла в страну газ:

«Ясно, что Россия убеждает оппозицию и как-то угрожает, что Молдова замерзнет, если эта власть остается на месте; и Молдове будет очень хорошо з газом, если эта власть уйдет».

Раду добавила, что протестующих не очень много, но они успели нашуметь. В Ziarul de Garda посчитали протесты странными и провели собственное расследование.

«Мы нашли, как эти все люди проплачены. Это, конечно, ужасно. Это не протест за демократию, это просто крики каких-то людей, которым каждый день платят деньги, чтобы они выходили в центр столицы и кричали, что они хотят дружить с Россией», — сообщила журналистка.

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