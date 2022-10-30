В Броварах в Киевской области в субботу, 29 октября, произошел взрыв на предприятии.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины . По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное производство.

Как рассказали правоохранители, 29 октября, в 11:15, к ним поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на предприятии города Бровары. По предварительной информации, разразилась установка по переработке алюминиевого порошка.

"Во время выполнения работ погиб 56-летний работник. Полицейские Киевщины начали досудебное расследование по нарушению правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека", - сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.