В Броварах в Киевской области в субботу, 29 октября, произошел взрыв на предприятии.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины . По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное производство.
Как рассказали правоохранители, 29 октября, в 11:15, к ним поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на предприятии города Бровары. По предварительной информации, разразилась установка по переработке алюминиевого порошка.
"Во время выполнения работ погиб 56-летний работник. Полицейские Киевщины начали досудебное расследование по нарушению правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека", - сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов.
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