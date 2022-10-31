Если сравнивать украинскую энергосистему с живым организмом, то можно сказать, что она ранена.

Об этом, как пишет Politeka.net, в єфире телемарафона заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Ей, по словам чиновника, сейчас нужен покой и меньше нагрузок.

«Чтобы восстановить поврежденные линии, магистральные подстанции и поврежденные электростанции», - пояснил Кудрицкий.

В результате экономить электроэнергию придется весь отопительный сезон. Украинцев призывают не включать свет в пустых помещениях, пользоваться не более чем одним энергоемким прибором одновременно. Также людей просят пользоваться утюгом, стиральной машиной, сушилкой после 23.00 часов. То есть, тогда, когда нагрузка на энергосистему становится меньшей.

Кудрицкий предполагает, что атаки оккупантов на украинские энергообъекты продолжатся и зимой, поэтому украинцы всегда должны ыть готовыми и иметь запас воды, заряженные павербанки, батарейки, фонари.

Также он сообщил, что с этой недели начнутся новые отключения света из-за похолодания и роста энергопотребления.

Напомним, с 31 октября во всех регионах Украины вметсо аварийных планируют проводить плановые отключения электроэнергии.

Также сообщалось, что в ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева.

В итоге продолжительность ограничений может вырасти до шести часов.

Также ранее стало известно, что Россия вновь атаковала объекты энергетической инфраструктуры. Из строя выведен ряд критически важных объектов страны.

Также сообщалось, как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов.

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