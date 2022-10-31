На временно оккупированных территориях Херсонской области создаются невыносимые условия для проживания местного гражданского населения.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в ОК "Юг".

Так, отмечается, что оккупационные власти отключают электричество и воду, доступ к сети Интернет, пугают нанесением ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины, агитируют за срочную эвакуацию. От местных предпринимателей требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.

Сами же захватчики в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы.

«В то же время, подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области, с последующей возможной переброской на другие направления», - сообщили в ОК.

Тем временем в Генштабе сообщают, что на временно занятой территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.

Также идет подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника c правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж.

Два из них на днях уничтожили подразделения Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Украина получила преимущество в артиллерии в Херсонской области.

Так, отмечалось, что страна смогла добиться таких успехов благодаря поставкам Запада, в частности, высокоточным и дальнобойным ракетам, а также артиллерийским снарядам.

Поэтому оккупанты вынуждены размещать тяжелую технику подальше от фронта: разведывательные дроны все чаще замечают пехоту и все реже – танки.

В издании подчеркнули, что растущее преимущество Украины в артиллерии, резко контрастирующей с боевыми действиями по всей стране летом, позволило ВСУ медленно продвинуться в сторону оккупированного Херсона.

Также сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев под Херсоном.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты создали вокруг Херсона лживую информационную операцию.

Напомним также, что Ким предупредил о новой подлости оккупантов.