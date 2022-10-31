Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в ОК "Юг".
Так, отмечается, что оккупационные власти отключают электричество и воду, доступ к сети Интернет, пугают нанесением ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины, агитируют за срочную эвакуацию. От местных предпринимателей требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.
Сами же захватчики в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы.
«В то же время, подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области, с последующей возможной переброской на другие направления», - сообщили в ОК.
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Тем временем в Генштабе сообщают, что на временно занятой территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.
Также идет подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника c правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж.
Два из них на днях уничтожили подразделения Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.
Ранее издание The New York Times сообщило, что Украина получила преимущество в артиллерии в Херсонской области.
Так, отмечалось, что страна смогла добиться таких успехов благодаря поставкам Запада, в частности, высокоточным и дальнобойным ракетам, а также артиллерийским снарядам.
Поэтому оккупанты вынуждены размещать тяжелую технику подальше от фронта: разведывательные дроны все чаще замечают пехоту и все реже – танки.
В издании подчеркнули, что растущее преимущество Украины в артиллерии, резко контрастирующей с боевыми действиями по всей стране летом, позволило ВСУ медленно продвинуться в сторону оккупированного Херсона.
Также сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев под Херсоном.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты создали вокруг Херсона лживую информационную операцию.
Напомним также, что Ким предупредил о новой подлости оккупантов.