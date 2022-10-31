Российский лидер сделает все, чтобы удержать уже захваченные украинские территории, также он ожидает, что при определенных условиях Запад перестанет поддерживать Украину.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, отмечается, что путин вместо того, чтобы приостановить операции продолжит переброску плохо подготовленных российских войск.

«Во-вторых, теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы», - отмечают аналитики.

Также, по мнению экспертов, маловероятно, что российский диктатор решится на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия. Однако это возможно в случае крушения российской армии, которое может позволить ВСУ продвинуться по всей территории боевых действий.

В Институте изучения войны добавляют, что российский диктатор намерен воевать и в 2023 году. Так, Путин планирует использовать российских юношей, призванных на военную службу после 4-6 месяцев подготовки и таким образом создать условия для возобновления наступательных операций по окончании весенней оттепели.

При этом аналитики предполагают, что азвертывание новобранцев после четырех или шести месяцев обучения в 2023 году, вероятно, будет отрицательные последствия на поле боя. Но Путин, похоже, не признает этих фактов.

«Путин, вероятно, не отказался от надежд на достижение своих максималистских целей в Украине», - отмечают аналитики.

По мнению экспертов, маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО.

Добавим, ранее секретарь РНБО заявил, что 2023 год станет определяющим для военных преступников

"Не только путин, а все, кто поднимал руку, кто нажимал кнопки в их Думе, кто отправлял россиян насмерть в Украину – будут нести ответственность. Это вопрос только времени. И насколько я уже осознал, короткого времени. Я более чем уверен, что 2023 год будет определяющим", - заявил Данилов.

Напомним, битва за Херсон все ближе, что происходит на окккупированной территории.

Также сообщалось, что украинцев привлекут к Армии восстановления.

Кроме того, Politeka.net писала, что в украинской разведке раскрыли сроки освобождения Крыма.