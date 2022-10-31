Российские войска атаковали один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области — часть области обесточена.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о двух попаданиях в городе по объекту критической инфраструктуры.

Работа метрополитена приостановлена.

Также оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Из-за атаки в городе возникли отключения энергоснабжения.

Как впоследствии добавил глава Запорожской ОВА Александр Старух, предварительно ракеты по городу запустили с самолетов.

"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавшие на данный момент не обнаружены, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется. Будьте осторожны, не исключены повторные удары", – написал он.

В результате новой масштабной ракетной атаки со стороны оккупантов также пострадала столица.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее - впоследствии», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме этого, была атакована Виннитчина.

"Виннитчина под ракетным обстрелом! Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя!", – сообщил глава ОВА Сергей Борзов.

Впоследствии он сообщил, что в области была сбита ракета врага. Она впала в гражданские объекты.

"Есть разрушения. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и ГСЧС", – сообщает Борзов.

Кроме того, вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска Кировоградской области.

Предварительно – без жертв. Идет ликвидация последствий пожара.

Между тем Укрзализныця информирует, что в связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение.

Сейчас с задержкой более чем на 30 минут двигается поезд №81/82 Киев — Ужгород.

Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:

№712 Киев - Краматорск;

№732 Киев - Днепр.

80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают двигаться по графику.

Вероятность повторных обстрелов остается. Украинцев просят ни в коем случае не фотографировать место прилета и работу ПВО.