Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.
Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о двух попаданиях в городе по объекту критической инфраструктуры.
Работа метрополитена приостановлена.
Также оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Из-за атаки в городе возникли отключения энергоснабжения.
Как впоследствии добавил глава Запорожской ОВА Александр Старух, предварительно ракеты по городу запустили с самолетов.
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"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавшие на данный момент не обнаружены, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется. Будьте осторожны, не исключены повторные удары", – написал он.
В результате новой масштабной ракетной атаки со стороны оккупантов также пострадала столица.
«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее - впоследствии», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Кроме этого, была атакована Виннитчина.
"Виннитчина под ракетным обстрелом! Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя!", – сообщил глава ОВА Сергей Борзов.
Впоследствии он сообщил, что в области была сбита ракета врага. Она впала в гражданские объекты.
"Есть разрушения. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и ГСЧС", – сообщает Борзов.
Кроме того, вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска Кировоградской области.
Предварительно – без жертв. Идет ликвидация последствий пожара.
Между тем Укрзализныця информирует, что в связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение.
Сейчас с задержкой более чем на 30 минут двигается поезд №81/82 Киев — Ужгород.
Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:
№712 Киев - Краматорск;
№732 Киев - Днепр.
80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают двигаться по графику.
Вероятность повторных обстрелов остается. Украинцев просят ни в коем случае не фотографировать место прилета и работу ПВО.