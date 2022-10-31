Как сообщает Politeka.net, часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель.
Службы работают над ликвидацией последствий.
«Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии!», - предупредил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве.
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Известно о пострадавших на Киевщине.
Кроме того, стало известно, что в Черновицкой области также есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов.
В Хмельницкой области обломки ракеты разрушили гражданский объект.
В Полтавской области также продолжается воздушная тревога.
Напомним, утром 31 октября оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине.
Миллионы людей остались без электроэнергии, начались проблемы с водоснабжением.
Также сообщалось, что Путин не прекратит войну в 2023 году.
Кроме того, Politeka.net писала, что битва за Херсон все ближе.