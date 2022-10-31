Как сообщает Politeka.net, часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель.

Службы работают над ликвидацией последствий.

«Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии!», - предупредил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве.

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Известно о пострадавших на Киевщине.

Кроме того, стало известно, что в Черновицкой области также есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов.

В Хмельницкой области обломки ракеты разрушили гражданский объект.

В Полтавской области также продолжается воздушная тревога.

Напомним, утром 31 октября оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине.

Миллионы людей остались без электроэнергии, начались проблемы с водоснабжением.

Также сообщалось, что Путин не прекратит войну в 2023 году.

Кроме того, Politeka.net писала, что битва за Херсон все ближе.