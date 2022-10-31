Сразу два российских вертолета взорвались в Псковской области, в россии.

Как сообщают российские СМИ, взрывы прогремели на территории военного эародрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы.

Отмечается, что вертолеты были непригодны для эксплуатации —на аэродроме они находились на ремонте.

Также сообщается, что в результате взрыва, якобы прогремевшего вечером 30 октября, обломки боевых машин разлетелись на 200 метров вокруг.

Причины ЧП неизвестны.

Тем временем потери оккупантов на территоории Украины приближаются к 72 тысячам. Так, согласно официальной сводке Генштаба ВСУ, на утро 31 октября ликвидировано уже 71 820 захватчиков.

Утром 31 октября российские захватчики нанесли новые массированный ракетный удар по Украине, продолжая воевать против мирного населения.

«Не оправдывайте эти атаки, называя их «ответом». Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев», - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинцев уже предупредили о последствиях этой атаки.

Напомним, также сообщалось, что путин не намерен останавливаться и военные действия продолжатся в 2023 году.