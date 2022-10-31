Посол Украины в Германии Алексей Макеев призывает официальный Берлин не предоставлять убежище россиянам, которые бегут из россии из-за мобилизации на войну в Украину. По мнению дипломата, уклонисты представляют угрозу безопасности как для Германии, так и для украинцев, которые вынуждены были бежать в эту страну из-за полномасштабного российского вторжения. Об этом он сказал в интервью Bild.

Алексей Макеев отметил, что принимать российских дезертиров – неправильное решение для Германии.

"Эти россияне представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым, в конце концов, придется сидеть с этими мужчинами в приютах для беженцев", – сказал Макеев.

Посол высказал мнение, что те, кто бегут от мобилизации, на самом деле не сожалеют о том, что россия напала на Украину, а просто не хотят принимать участия в боевых действиях. Те, кто действительно осуждает преступную российскую власть, начавшую войну, уехали из россии в самом начале вторжения.

"Меня очень раздражает, что почти никто из россиян не покинул свою страну, когда началась война. О массовых демонстрациях я тоже ничего не слышал. Я считаю, что от мобилизации убегают молодые люди, которые ни о чем не жалеют, но все же хотят избежать службы в армии. В итоге они разъезжают кортежами по немецким городам, размахивая российскими флагами", – поделился посол.

Напомним, "Эффективность с каждым разом все меньше": новая подлость россиян против Украины закончилась провалом.

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