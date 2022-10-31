Если Россия потопит хоть один корабль, плывущий под флагом ООН, последствия будут для нее катастрофическими.

Об этом заявил украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"В случае потопления ООН всего корабля, изоляция россии станет тотальной. Если российский черноморский флот заблокирует такой караван, или потопит какой-то корабль - значит, что Россия объявляет войну всем. При этом объявляет не на словах, а действительно."

Когда речь идет о войне против Украины, то считается, что конфликт двусторонний. А когда речь идет об объявлении войны системе ООН, то дальше двигаться уже некуда", - отметил Огрызко.

Напомним, 29 октября российская федерация заявила о прекращении участия в «зерновом соглашении», предусматривавшем разблокирование украинских портов и вывоз продовольствия. Повод – обстрел Черноморского флота.

30 октября 218 судов, участвующих в «зерновой инициативе», были заблокированы, поскольку Совместный координационный центр в Стамбуле не предоставил украинской стороне разрешения на безопасное прохождение по коридору.



Минобороны Турции подтвердило проведение переговоров с россиянами по продолжению действия «зернового соглашения». При этом намекнули на основания для оптимизма, что переговоры могут добиться прогресса». Попутно напомнили о «важности избегания разного рода провокаций, которые будут негативно влиять на продолжение работы механизма».

Напомним, также сообщалось, как долго будет длиться тотальная экономия электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что битва за Херсон все ближе.