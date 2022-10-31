Об этом глава КОВА Алексей Кулеба заявил в интервью польскому изданию Onet Wiadomosci .
"Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план временной перевозки людей в регионы, где ситуация более стабильна", - назвал Кулеба один из сценариев.
Комментируя угрозу повторного наступления со стороны Беларуси. Кулеба отметил, что ситуация может развиваться по-разному.
"Мы также адаптировали к этому наши планы эвакуации. Принимаем все необходимые меры для эвакуации в случае необходимости. Но повторюсь: сейчас задача номер один - встретить врага на границе и не дать ему уйти вглубь страны", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, 31 октября оккупанты снова ударили по Украине ракетами. От атаки пострадала и Киевщина. В настоящее время обломки сбитых ракет оккупантов полицейские обнаруживают в разных районах области.
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На данный момент известно о 2 пострадавших и 2 поврежденных частных зданиях, а также объектах критической инфраструктуры.
«В результате ракетных обстрелов Киевщины фиксируем повреждение частных домов в нескольких районах области. Пострадали в основном крыши, в некоторых местах пожары. На месте работают полицейские Киевской области и экстренные службы. Еще раз призываю всех: во время воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!», - сообщили в полиции.
Известно о двух пострадавших.
Кулеба сообщил, что часть Киевского региона осталась без света.
«Энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Также в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии! Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества», - сообщал Кулеба, призвав жителей, у которых не выключали свет, не забывать об экономном потреблении электроэнергии.
Также сообщалось, что курс доллара отреагировал на ракетную атаку.
Кроме того, Politeka.net писала о таинственном взрыве на аэродроме в россии.
Также напомним, что украинцев предупредили о последствиях новой масштабной атаки.