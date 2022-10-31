Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россия продолжает воевать с мирным населением Украины. При этом глава МИД призвал не оправдывать действия РФ якобы "ответом". По словам Кулебы, главная цель ракетных ударов РФ – желание убивать украинцев. Об этом министр написал у себя в Twitter.

Глава МИД отметил, что российские оккупанты не могут воевать с украинскими защитниками на поле боя, поэтому выбирают привычную для себя тактику террора. Россия, в частности, пытается уничтожить критически важную инфраструктуру Украины.

"Очередная партия российских ракет поразила критически важную инфраструктуру Украины. Вместо того, чтобы сражаться на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", – заявил Кулеба.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter добавил, что страна-агрессор РФ не заинтересована ни в мирных переговорах, ни в глобальной безопасности. Вместо этого кремлевский диктатор владимир путин несет смерть и разрушение.

"Утро начинается с сирен ПВО по всей Украине. Российские ракеты поразили энергетическую инфраструктуру Киева и других городов, вызвав перебои с электричеством и водой. Россия не заинтересована ни в мирных переговорах, ни в глобальной продовольственной безопасности. Единственная цель Путина – смерть и разрушение", – сообщил Николенко.

Напомним, "Эффективность с каждым разом все меньше": новая подлость россиян против Украины закончилась провалом.

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