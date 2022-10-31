Правоохранители сообщили о подозрении семерых граждан Украины, штурмовавших завод "Азовсталь".
Об этом 31 октября сообщил Офис Генерального прокурора в Telegram.
По данным следствия, шесть граждан Украины во главе с "министром внутренних дел ДНР" в условиях военного положения перешли на сторону российских оккупантов.
"Они принимали участие в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований. В мае 2022 года в составе "спецподразделения "Каскад" МВД ДНР" они штурмовали завод "Азовсталь", который оборонялся военнослужащими Вооруженных сил Украины, а также руководили захватом их в плен", – говорится в сообщении.
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Они сообщены о подозрении в государственной измене, а также участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нападении на предприятия (ч. 1 ст. 111 (в ред. 2014 года), ч. 2 ст. 111, ч. 3, 4 ст. 260 УК Украины).
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