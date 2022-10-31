В Крыму в результате массовой драки со стрельбой в воинской части погиб один из оккупантов, еще один доставлен в больницу.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы ASTRA и BAZA.

По данным источников ASTRA, драка произошла в селе Перевальное Симферопольского района ночью 30 октября на территории в/ч 12676 (126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота России).

Сообщается, что в результате драки некий Ислам Гучаев погиб, другой – Альберт Абазов – госпитализирован в Симферопольскую больницу №6. Причины драки неизвестны.

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BAZA уточнила, что жители Симферопольского района услышали крики и стрельбу на территории закрытого объекта, и вызвали полицию.

«Военные из руководства части объяснили прибывшим полицейским, что конфликт уже исчерпан и в деле разбираются военные следователи. А позже в местную больницу привезли одного пострадавшего – медики диагностировали у него ушибы и отправили лечиться на дому», – сообщило издание.

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Российские правоохранители публично не сообщают об этом инциденте.

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Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.