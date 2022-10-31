В Харьковской области в результате взрыва погибла семья с ребенком.
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Взрыв прогремел 29 октября. Выяснилось, что погибла целая семья – мужчина, женщина и ребенок.
Начальник Лозовского управления ГосЧС Виктор Мусиенко сообщил, что взрывоопасный предмет во двор своего дома принес хозяин.
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Городской голова Лозовой Сергей Зеленский поручил профильным специалистам активизировать разъяснительную работу среди населения по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.
Правило номер ноль - не приближаться к предметам, похожим на ВОП, не пытаться самостоятельно перенести их или совершить с ними какие-либо другие действия. Об обнаружении подозрительных предметов следует немедленно информировать спасателей и правоохранительные органы.
Ранее украинцев предупредили о последствиях новой масштабной атаки.
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