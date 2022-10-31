В Харьковской области в результате взрыва погибла семья с ребенком.

Сегодня стали известны подробности ЧП в селе Федоровка в районе Лозовой.

Взрыв прогремел 29 октября. Выяснилось, что погибла целая семья – мужчина, женщина и ребенок.

Начальник Лозовского управления ГосЧС Виктор Мусиенко сообщил, что взрывоопасный предмет во двор своего дома принес хозяин.

Популярные статьи сейчас

Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график

Подросток за рулем сбил 9-летнего ребенка: в полиции сообщили подробности ДТП

Наступление на Крым: Буданов раскрыл американцам сроки освобождения полуострова и как это будет

Жизнь Мишель Андраде изменилась кардинально: не только разрыв с Потапом

Гросу показала своего малыша в кроватке и рассказала, как его зовут: кадры милости
Показать еще

Городской голова Лозовой Сергей Зеленский поручил профильным специалистам активизировать разъяснительную работу среди населения по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

Правило номер ноль - не приближаться к предметам, похожим на ВОП, не пытаться самостоятельно перенести их или совершить с ними какие-либо другие действия. Об обнаружении подозрительных предметов следует немедленно информировать спасателей и правоохранительные органы.

Ранее украинцев предупредили о последствиях новой масштабной атаки.

Также сообщалось, сколько еще времени придется экономить электроэнергию.

Кроме того, Politeka.net писала об уровне зарплат в "Армии восстановления".