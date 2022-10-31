В Харьковской области в результате взрыва погибла семья с ребенком.

Сегодня стали известны подробности ЧП в селе Федоровка в районе Лозовой.

Взрыв прогремел 29 октября. Выяснилось, что погибла целая семья – мужчина, женщина и ребенок.

Начальник Лозовского управления ГосЧС Виктор Мусиенко сообщил, что взрывоопасный предмет во двор своего дома принес хозяин.

Городской голова Лозовой Сергей Зеленский поручил профильным специалистам активизировать разъяснительную работу среди населения по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

Правило номер ноль - не приближаться к предметам, похожим на ВОП, не пытаться самостоятельно перенести их или совершить с ними какие-либо другие действия. Об обнаружении подозрительных предметов следует немедленно информировать спасателей и правоохранительные органы.

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