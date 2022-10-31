В Мариуполе (Донецкая область) оккупационные власти раздали жителям обогреватели, несмотря на то, что в городе нет электроэнергии.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"В Мариуполе на Восточном раздали несколько сотен электрических обогревателей. Через большую очередь люди получили принадлежности, которые не имеют для большинства никакой пользы. Просто нет электричества. До сих пор", - написал Андрющенко.

Он также отметил, что впервые без уведомления не состоялась раздача хлеба в Кальмиусском районе. Сотни людей под дождем ждали несколько часов зря. оккупанты лишили людей даже этой "подачки".

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