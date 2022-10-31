В Москве депутат от партии Путина "Единая Россия", бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, находясь в нетрезвом состоянии, упал возле здания Госдумы и тяжело травмировался. Сейчас путинский депутат в коме.
Об этом пишут российские телеграммы и подтвердил помощник Карпова Альберт Степанян.
Сообщается, что депутат от партии путина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он упал прямо возле здания Госдумы.
Путинского пьяницу госпитализировали медики. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости.
Российский пропагандистский канал Минобороны рф "Звезда" попытался соврать, что якобы на Карпова напали неизвестные, но даже помощник и дочь депутата это опровергли. Сейчас Анатолий Карпов находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы.
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