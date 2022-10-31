Глава разведки рассказал, что путин использует как минимум трех двойников, это для Кремля стало "обычной практикой".

Кремль использует трех двойников российского президента Владимира Путина. Для максимальной схожести им сделали пластические операции. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Daily Mail.

Он подчеркнул, что ранее двойников главы Кремля уже выявляли в "особых случаях", сейчас же это стало "обычной практикой".

"Мы знаем конкретно о трех людях, которые продолжают появляться, но сколько их всего, мы не знаем. Они все сделали пластическую операцию, чтобы выглядеть одинаково", – уточнил Буданов.

По словам главы украинской разведки, единственное, что выдает двойников, – рост. "Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – добавил Буданов.

Мог ли путин исчезнуть из-за болезни, глава разведки говорить не стал. Отметим, ранее Буданов допускал, что российский президент тяжело болен.

Напомним, ранее Кирилл Буданов не раз обращал внимание, что поведение и внешний вид путина на разных мероприятиях резко отличается. Так, например, в Иране в июле, по словам главы разведки, мог быть именно двойник российского президента. Он также заявлял, что минимум трех двойников узнает сразу, даже не являясь специалистом в этом вопросе. Буданов добавил, что в ГУР есть те, кто разбирается в "путиноведении".

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