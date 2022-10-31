Кремль использует трех двойников российского президента Владимира Путина. Для максимальной схожести им сделали пластические операции. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Daily Mail.
Он подчеркнул, что ранее двойников главы Кремля уже выявляли в "особых случаях", сейчас же это стало "обычной практикой".
"Мы знаем конкретно о трех людях, которые продолжают появляться, но сколько их всего, мы не знаем. Они все сделали пластическую операцию, чтобы выглядеть одинаково", – уточнил Буданов.
По словам главы украинской разведки, единственное, что выдает двойников, – рост. "Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – добавил Буданов.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Эффективность с каждым разом все меньше": новая подлость россиян против Украины закончилась провалом
Решетник высказался об украинском языке на шоу "Холостяк" и вызвал шквал критики: "Да, к сожалению..."
"Вернуться к состоянию на январь": в кремле умоляют о переговорах
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
Мог ли путин исчезнуть из-за болезни, глава разведки говорить не стал. Отметим, ранее Буданов допускал, что российский президент тяжело болен.
Напомним, ранее Кирилл Буданов не раз обращал внимание, что поведение и внешний вид путина на разных мероприятиях резко отличается. Так, например, в Иране в июле, по словам главы разведки, мог быть именно двойник российского президента. Он также заявлял, что минимум трех двойников узнает сразу, даже не являясь специалистом в этом вопросе. Буданов добавил, что в ГУР есть те, кто разбирается в "путиноведении".
Напомним, "Эффективность с каждым разом все меньше": новая подлость россиян против Украины закончилась провалом.
Как сообщала Politeka, Обломки разлетелись на 200 метров: таинственный взрыв прогремел на российском аэродроме.
Также Politeka писала, что Путин не прекратит войну в 2023 году: как будут развиваться события, новый прогноз.