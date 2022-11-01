«Путин поставил перед собой ряд военных целей в Украине, которых он не может достичь».

Об этом в интервью LRT заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 годах Курт Волкер.

Волкер уверен, что Путин не настроен на мирные переговоры и все более отчаянно стремится достичь целей, поставленных перед собой в Украине. Лидер Кремля, по словам Волкера, не отступит.

«Но единственный вариант, как может закончиться эта война – это поражение России. У него нет средств для победы. Они проиграют, и я думаю, что это также будет иметь последствия для него в самой России. И он это знает, поэтому он в очень затруднительной ситуации, и на этом этапе нет никаких перспектив каких-либо переговоров», - уверен дипломат.

Тем временем стало известно, что Украина начинает работу по подписанию деклараций со всеми членами НАТО.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что декларация, подписанная премьер-министром Чехии, содержит конкретные направления нашего сотрудничества по внедрению стандартов НАТО в Украине.

Напомним, новая подлость россиян против Украины закончилась провалом.

Также сообщалось о таинственном взрыве на российском аэродроме.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин не прекратит войну в 2023 году.