Генеральный штаб ВСУ опубликовал всеобщие боевые потери противника с 24 февраля по первое ноября текущего года.

Так, согласно новым данным, потери оккупантов на утро 1 ноября ориентировочно составили: около 72470 солдат; танков - 2698; боевых бронированных машин - 5501; артиллерийских систем - 1730; РСЗО - 383; средств ПВО - 197; самолетов - 276; вертолетов - 257; автомобильной техники и автоцистерн - 4143; кораблей /катеров - 16; БПЛА оперативно-тактического уровня - 1415; крылатых ракет - 397.

Добавим, что таким образом за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 650 рашистов. Днем ранее, утром 31 октября Генштаб сообщал о 620 уничтоженных за сутки оккупантах. Более того, в течение 29 октября украинским защитникам удалось ликвидировать 950 оккупантов. Такие данные Генштаб обнародовал утром 30 октября.

Также в Генштабе отметили, что на фоне значительных потерь на территории Украины, российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний.

Так, несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, россияне приняли решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали. Кроме того, российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которую могут применить в Украине.

Однако, отмечали в ВСУ, эффективность и обучение летчиков, использующих разные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию лётного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты.

Между тем военно-политический эксперт Александр Коваленко отмечает, что в огромных потерях оккупантов в последние дни нет ничего удивительного. Дело в том, отмечает аналитик, что сейчас в зоне боевых действий сформировано два фактора, влияющих на рост потерь у оккупантов.

«Первый – вступление в прямое столкновение подразделений, которые пополнены за счет частично мобилизованных. Например, 423 МСП – это сплошной набор именно чмобиков. 57-я МСБр – там более 60% чмобиков. И так дальше. Абсолютно неподготовленные, недоукомплектованные техникой и офицерским составом подразделения сейчас стоят против мотивированных ВСУ и результат этого противостояния отражается в цифрах», – пояснил Коваленко.

Второй фактор, по его словам, это проблематика безопасного размещения.

«Например, сосредотачивая в одной небольшой локации большое количество войск, вы делаете их более уязвимыми. К примеру, на правобережке Херсонщины сейчас сосредоточено около 25 БТГр, но такая плотность приводит к, скажем так, тесноте на плацдарме и уязвимости врага к артиллерии ВСУ, результатом чего становится рост потерь», - пояснил Коваленко.

Напомним, оккупанты получили от руководства новую "спецзадачу".

Также сообщилось, может ли война закончиться уже в этом году.

Кроме того, Politeka.net писала, что новая подлость россиян против Украины закончилась провалом.