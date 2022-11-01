Об этом, как пишет Politeka.net, заявили в британской разведке.

Так, разведка предоставила спутниковый снимок аэродрома от 17 октября, где видны две единицы МиГ-31К ВКС РФ и большой ракетный контейнер, где, предположительно, могут храниться ракеты «Кинжал».

«По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 KILLJOY крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К", - говорится в сводке разведки.

Таким образом, отмечают эксперты, россияне могут получить некоторое преимущество в войне против Украины. Также в разведке подчеркнули, что россия периодически использовала это оружие в войне, но его запасы, по всей вероятности, очень ограничены.

«При дальности более 2000 км размещение "Кинжалов" в Беларуси дает России небольшое дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины», - говорят в разведке.

Также в Минобороны Британии предположили, что данное развертывание ракет осущестлвено преимущественно для того, чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более замешанный в войне.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в Беларусь могли прибыть ракеты «Кинжал».

Так, сообщалось, что 16 октября в Беларусь прибыли три самолета Миг-31К, которые могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км. Вместе с Миг-31К, в Беларусь могли привезти и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Также Politeka.net писала о подготовке к подрыву железной дороги на Одесчине.

Кроме того, сообщалось, что названы причины резкого роста потерь среди оккупантов.