О страшном преступлении рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, сначала 18-летний парень нанес матери 10 ударов ножом, а затем в деталях продумал план побега и маскировки.

Но сбежать ему не удалось. Оперативники криминальной полиции задержали злоумышленника у платформ железнодорожного вокзала с билетом в Ивано-Франковск.

«Это не первый случай, когда продолжающиеся конфликтные отношения между родителями и детьми заканчиваются смертью. Уважайте друг друга. Налаживайте отношения, потому что жизнь одна и вернуть ее невозможно», - призвал Андрей Небытов.

Ранее Небытов рассказал о настоящем аде, который мужчина устроил животным в Буче.

«При осмотре помещения наши полицейские обнаружили трупы щенков породы американского стаффордширского терьера и американского булли. Еще 12 собак находились в тяжелом состоянии от голода и обезвоживания», – сообщил Небытов.

По его словам, раньше о собаках хорошо заботилась 28-летняя бучанка. Но во время оккупации она погибла и в дальнейшем делом стал заниматься ее 27-летний муж.

«В настоящее время все животные изъяты и переданы зоозащитникам для попечительства. Относительно владельца уже начато досудебное расследование», – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Напомним, ранее стало известно о подготовке к подрыву железной дороги в Одесской области.

Кроме того, сообщалось, что потери оккупантов резко возросли - раскрыто несколько причин.

Также стало известно, что теперь Беларусь прячет на своем аэродроме.