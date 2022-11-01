Всего за одну ночь в Киевской области произошло три трагедии, а одной из жертв стал ребенок.

Так, по словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова, причинами сразу трех смертей на дорогах Киевщины минувшей ночью стали неосвещенные трассы, нарушения ПДД и отсутствие каких-либо световых элементов у погибших.

Так, в Бориспольском районе погибла несовершеннолетняя девочка, в селе Рудня насмерть сбили 54-летнего велосипедиста, а на Белоцерковщине под колесами авто погиб пешеход.

«Во всех эпизодах участники дорожно-транспортного происшествия установлены. Впрочем, многих из трагедий можно было бы избежать, если бы и водители, и пешеходы ответственно относились к безопасности на дороге», - подчеркнул Небытов.

Правоохранитель акцентировал, что сейчас, во время усложнения энергетической ситуации из-за вражеских обстрелов, именно эти простые, но важные правила смогут спасти жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что из-за слабого освещения улиц в Украине увеличилось количество ДТП.

Только с 10 по 23 октября погиб 51 пешеход, в том числе 38 из них – в темное время суток. Это более чем на 25% больше, чем за две предыдущие недели.

Правоохранители призывают украинцев не забывать носить светоотражающие элементы на одежде. Пока не купили такие браслеты/повязки, хотя бы включите фонарик на телефоне при переходе дороги.

Также сообщалось о жестоком убийстве – молодой парень лишил жизни собственную мать.

Кроме того, сообщалось, что потери оккупантов резко возросли - раскрыто несколько причин.

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