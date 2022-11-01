Как сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси, 21 октября с ЖД-станции Уречье отправилась 7-я группа груженых вагонов-платформ с расконсервированной военной техникой ВС РБ.

«В этот раз 20 единиц БМП-2 снятых с консервации с 969-й базы резерва танков отправились на ЖД-станцию Волоконовка (Белгородская обл., РФ) и далее в направлении Луганска», - отметили в БГ.

Техника прибыла в Белгородскую области 24 октября. Таким образом, подчеркивают эксперты, за последний месяц режим Лукашенко передал РФ: минимум 94 танка Т-72А; 36-44 Уралов; 20 БМП-2.

Добавим, ранее стало известно, что в Беларуси задерживают родственников беларусских добровольцев, которые погибли за Украину

Так, аналитики группы «Беларускі Гаюн» сообщают, что силовики Лукашенко задержали родственника погибшего в Украине бойца полка им. Кастуся Калиновского Василия Парфенкова.

Родственника Парфенкова после задержания заставили записать «покаянное видео», где он называет себя братом погибшего Василия и «признаётся», что был подписан на «экстремистские» ТГ-каналы.

«Ранее уже были задержаны двоюродный брат, сестра и мама погибшего под Лисичанском беларусского добровольца Василия Парфенкова», - сообщили в «БГ».

Добавим, также стало известно, что Беларусь прячет на одно миз военных аэродромов – дает небольшое преимущество в войне россии против Украины.

Кроме того, сообщалось о переполохе в Беларуси из-за повесток.

Также Politeka.net писала о подготовке подрыва железной дороги в Одесской области.